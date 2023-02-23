Колотушкина Матрёна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти16.12.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Колотушкин Николай Иванович
Отец ребёнка: Колотушкин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Суздальцева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Колотушкин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Колотушкин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Колотушкин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Колотушкин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Колотушкин Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1864