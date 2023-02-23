Колотушкина Матрёна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолотушкина Матрёна Васильевна

Колотушкина Матрёна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

16.12.1864

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Колотушкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Колотушкин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Суздальцева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Колотушкин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Колотушкин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Колотушкин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Колотушкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Колотушкин Иван Фёдорович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотушкин Иван Фёдорович

Смерть
16.12.1864
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
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