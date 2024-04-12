Максимова Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волков Федор Степанович

Мать: Волкова Анастасия

Рождение ребёнка
26.03.1926

Дочь: Юрчакова (Максимова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Максимов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
23.06.1928

Дочь: Максимова Александра Александровна

Отец ребёнка: Максимов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Максимов Павел Александрович

Отец ребёнка: Максимов Александр Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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