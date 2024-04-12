Максимов Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.03.1926
Дочь: Юрчакова (Максимова) Галина Александровна
Мать ребёнка: Максимова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
23.06.1928
Дочь: Максимова Александра Александровна
Мать ребёнка: Максимова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Максимов Павел Александрович
Мать ребёнка: Максимова Пелагея Федоровна
Смерть
Неизвестно