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Максимов Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Максимов Георгий Федорович

Мать: Максимова Капитолина Васильевна

Рождение ребёнка
26.03.1926

Дочь: Юрчакова (Максимова) Галина Александровна

Мать ребёнка: Максимова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
23.06.1928

Дочь: Максимова Александра Александровна

Мать ребёнка: Максимова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Максимов Павел Александрович

Мать ребёнка: Максимова Пелагея Федоровна

Смерть
Неизвестно

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