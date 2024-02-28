Бакулин Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1979
Сын: Бакулин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Бакулина Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Около 07.04.1985
Сын: Бакулин Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Бакулина Валентина Петровна
Смерть
Неизвестно