Бакулин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулин Владимир Николаевич

Бакулин Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1951

Отец: Бакулин Николай

Мать: Гречишникова (Дедова) Прасковья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бакулина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
19.11.1979

Сын: Бакулин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Бакулина Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Около 07.04.1985

Сын: Бакулин Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Бакулина Валентина Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.