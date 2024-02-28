Бакулин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1946
Дочь: Клим (Бакулина) Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Гречишникова (Дедова) Прасковья Григорьевна
Рождение ребёнка
23.02.1951
Сын: Бакулин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Гречишникова (Дедова) Прасковья Григорьевна
Смерть
Неизвестно