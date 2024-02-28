Бакулин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гречишникова (Дедова) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
20.03.1946

Дочь: Клим (Бакулина) Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Гречишникова (Дедова) Прасковья Григорьевна

Рождение ребёнка
23.02.1951

Сын: Бакулин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Гречишникова (Дедова) Прасковья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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