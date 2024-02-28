Бакулина Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакулина Валентина Петровна

Бакулина Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 09.01.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1951 г.р.

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бакулин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
19.11.1979

Сын: Бакулин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Бакулин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Около 07.04.1985

Сын: Бакулин Григорий Владимирович

Отец ребёнка: Бакулин Владимир Николаевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.