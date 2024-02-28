Бакулина Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 09.01.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 09.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1979
Сын: Бакулин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Бакулин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Около 07.04.1985
Сын: Бакулин Григорий Владимирович
Отец ребёнка: Бакулин Владимир Николаевич