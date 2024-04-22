Саксин Симеон Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Саксин Дмитрий Герасимович
Мать: Саксина ?
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Саксина Марья Симеоновна
Мать ребёнка: Саксина Екатерина Емельяновна (?Симеоновна)
Ташкент Туркестан. в. о.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Саксин Александр Симеонович
Мать ребёнка: Саксина Екатерина Емельяновна (?Симеоновна)
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Саксина Анна Симеоновна
Мать ребёнка: Саксина Екатерина Емельяновна (?Симеоновна)
Рождение ребёнка
12.04.1893 ст.
Сын: Саксин Василий Симеонович
Мать ребёнка: Саксина Екатерина Емельяновна (?Симеоновна)
Рождение ребёнка
30.09.1896 ст.
Дочь: Саксина Устинья? Симеоновна
Мать ребёнка: Саксина Екатерина Емельяновна (?Симеоновна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно