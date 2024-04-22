Саксин Симеон Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаксин Симеон Дмитриевич

Саксин Симеон Дмитриевич

Место рождения

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Саксин Дмитрий Герасимович

Мать: Саксина ?

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Саксина Марья Симеоновна

Мать ребёнка: Саксина Екатерина Емельяновна (?Симеоновна)

Ташкент Туркестан. в. о.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Саксин Александр Симеонович

Мать ребёнка: Саксина Екатерина Емельяновна (?Симеоновна)

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Саксина Анна Симеоновна

Мать ребёнка: Саксина Екатерина Емельяновна (?Симеоновна)

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.04.1893 ст.

Сын: Саксин Василий Симеонович

Мать ребёнка: Саксина Екатерина Емельяновна (?Симеоновна)

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
30.09.1896 ст.

Дочь: Саксина Устинья? Симеоновна

Мать ребёнка: Саксина Екатерина Емельяновна (?Симеоновна)

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саксина Екатерина Емельяновна (?Симеоновна)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close