Саксина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саксина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Саксин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович

Тенишево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1851

Сын: Саксин Фёдор Дмитриевич

Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович

Тенишево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1854

Сын: Саксин Федот Дмитриевич

Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович

Тенишево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1862

Сын: Саксин Симеон Дмитриевич

Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович

Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саксина Евдосия Дмитриевна

Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович

Тенишево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куртюкова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович

Тенишево, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Дмитрий Герасимович

Смерть
Неизвестно
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