Саксина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович
Свистуха, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саксина Евдосия Дмитриевна
Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куртюкова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Саксин Дмитрий Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно