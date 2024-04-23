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Матрёна Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

07.03.1887

Дата смерти

12.05.1887

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1887

Отец: Иван Дмитриевич

Мать: Устинья Хрисанфовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Крещение
1887
Смерть
12.05.1887
Рождение ребёнка
01.01.1912

Сын: Василий Борисович

Отец ребёнка: Борис Парфёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1913

Дочь: Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Борис Парфёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.03.1914

Дочь: Анастасия Борисовна

Отец ребёнка: Борис Парфёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.02.1915

Сын: Александр Борисович

Отец ребёнка: Борис Парфёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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