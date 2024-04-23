Матрёна Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.03.1887
Дата смерти12.05.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1887
Отец: Иван Дмитриевич
Мать: Устинья Хрисанфовна
Место жительства
Неизвестно
Крещение
1887
Смерть
12.05.1887
Рождение ребёнка
01.01.1912
Сын: Василий Борисович
Отец ребёнка: Борис Парфёнович
Рождение ребёнка
05.01.1913
Дочь: Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Борис Парфёнович
Рождение ребёнка
08.03.1914
Дочь: Анастасия Борисовна
Отец ребёнка: Борис Парфёнович
Рождение ребёнка
23.02.1915
Сын: Александр Борисович
Отец ребёнка: Борис Парфёнович