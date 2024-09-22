Лодейшиков Фёдор (Федка) Иларионов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лодеишиков Илларион (Ларка) Сергеев
Мать: не указана
Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год) РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 Вотчина того ж Вознесенского монастыря на реке на Сылве слоботка Здвиженская. (л.432) В Усольском уезде за Даниилом Ивановым ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодейшиков Иван (Ивашко) Фёдоров
Мать ребёнка: не указана
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно