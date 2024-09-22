Лодейшиков Фёдор (Федка) Иларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодейшиков Фёдор (Федка) Иларионов

Место рождения

Усть-Косвинское, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лодеишиков Илларион (Ларка) Сергеев

Мать: не указана

Усть-Косвинское, Пермский округ, Уральская область
Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год) РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 Вотчина того ж Вознесенского монастыря на реке на Сылве слоботка Здвиженская. (л.432) В Усольском уезде за Даниилом Ивановым ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодейшиков Иван (Ивашко) Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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