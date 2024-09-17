Лодеишиков Илларион (Ларка) Сергеев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Лодеишиков Сергей (Сергушка)
Мать: не указана
Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год) РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 Вотчина того ж Вознесенского монастыря на реке на Сылве слоботка Здвиженская. (л.432) В Усольском уезде за Даниилом Ивановым ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодейшиков Ярослав (Ярашка) Илларионов
Мать ребёнка: не указана
Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год) РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 Вотчина того ж Вознесенского монастыря на реке на Сылве слоботка Здвиженская. (л.432) В Усольском уезде за Даниилом Ивановым ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодейшиков Фёдор (Федка) Иларионов
Мать ребёнка: не указана
Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год) РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 Вотчина того ж Вознесенского монастыря на реке на Сылве слоботка Здвиженская. (л.432) В Усольском уезде за Даниилом Ивановым ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодейшиков Семён (Сенка) Илларионов
Мать ребёнка: не указана
Перепись Соликамского уезда Елизарова (1647 год) РГАДА ф.1209 оп.1 д.474 Вотчина того ж Вознесенского монастыря на реке на Сылве слоботка Здвиженская. (л.432) В Усольском уезде за Даниилом Ивановым ... Показать все
Смерть
Неизвестно