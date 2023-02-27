Дормидонтов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти1970
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: Дормидонтов Павел
Мать: Дормидонтова Зоя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1954
Дочь: Беляева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Дормидонтова (Кулагина) Мария Ивановна
Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1970
Самара, Самара, Самарская область