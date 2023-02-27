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Дормидонтов Николай Павлович

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1927

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: Дормидонтов Павел

Мать: Дормидонтова Зоя

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дормидонтова (Кулагина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.08.1954

Дочь: Беляева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Дормидонтова (Кулагина) Мария Ивановна

Кузайкино, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1970
Самара, Самара, Самарская область

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