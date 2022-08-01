Воронина (Жаворонкова) Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронина (Жаворонкова) Мария Степановна

Воронина (Жаворонкова) Мария Степановна

avatar

Место рождения

Селекционная станция Кминского района Московской области

Дата рождения

12.06.1922

Дата смерти

?.08.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Селекционная станция Кминского района Московской области
Рождение ребёнка
24.06.1946

Сын: Воронин Виктор Витальевич

Отец ребёнка: Воронин Виталий Иванович

Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Людмила Витальевна

Отец ребёнка: Воронин Виталий Иванович

Смерть
?.08.2022
Лебедевка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close