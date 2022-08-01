Воронина (Жаворонкова) Мария Степановна
Место рожденияСелекционная станция Кминского района Московской области
Дата рождения12.06.1922
Дата смерти?.08.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1922
Селекционная станция Кминского района Московской области
Рождение ребёнка
24.06.1946
Сын: Воронин Виктор Витальевич
Отец ребёнка: Воронин Виталий Иванович
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Людмила Витальевна
Отец ребёнка: Воронин Виталий Иванович
Смерть
?.08.2022
Лебедевка, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область