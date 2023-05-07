Воронин Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1946
Сын: Воронин Виктор Витальевич
Мать ребёнка: Воронина Мария Степановна
Кричев, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Людмила Витальевна
Мать ребёнка: Воронина Мария Степановна
Смерть
Неизвестно