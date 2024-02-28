- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
588. Кричев, местечко бывшее владельческое, при реке Соже, дворов 445, жителей 2510, волостное правление, 5 церквей православных, 5 еврейских молитвенных домов, почтовая Показать все
Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
1Мест. Кричев, в нем Кричевское, волостное правл. шоссеречке СожеОбществу крест. 66823862336Кричевск. прав. 11124
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
местечко Кричев
местечко Кричев
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
г Кричев27202
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
г. Кричев7237