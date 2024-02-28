город Кричев, город Кричев, Кричевский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Кричев

Кричевский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Кричевская волость
588. Кричев, местечко бывшее владельческое, при реке Соже, дворов 445, жителей 2510, волостное правление, 5 церквей православных, 5 еврейских молитвенных домов, почтовая Показать все

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Чериковский уезд, Кричевская волость
1Мест. Кричев, в нем Кричевское, волостное правл. шоссеречке СожеОбществу крест. 66823862336Кричевск. прав. 11124

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Могилевская губерния, Чериковский уезд, Кричевская волость
местечко Кричев
Могилевская губерния, Чериковский уезд
местечко Кричев

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Кричевский район
г Кричев27202

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Кричевский район
г. Кричев7237
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