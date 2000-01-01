Гуцевич (Лисовска) Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Лисовски Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1869
Сын: Гуцевич Яков
Отец ребёнка: Гуцевич Александр Авксентьевич
Рождение ребёнка
04.10.1879
Сын: Гуцевич Евгений Александрович
Отец ребёнка: Гуцевич Александр Авксентьевич
с. Преорск Томашовский уезд Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно