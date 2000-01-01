Гуцевич (Лисовска) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуцевич (Лисовска) Анна Иосифовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Лисовски Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1869

Сын: Гуцевич Яков

Отец ребёнка: Гуцевич Александр Авксентьевич

Рождение ребёнка
04.10.1879

Сын: Гуцевич Евгений Александрович

Отец ребёнка: Гуцевич Александр Авксентьевич

с. Преорск Томашовский уезд Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно
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