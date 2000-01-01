Гуцевич Александр Авксентьевич
Место рожденияВолынская губерния
Дата рождения01.10.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.10.1846
Отец: Гуцевич Авксентий Павлович
Мать: не указана
Волынская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1869
Сын: Гуцевич Яков
Мать ребёнка: Гуцевич Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
04.10.1879
Сын: Гуцевич Евгений Александрович
Мать ребёнка: Гуцевич Анна Иосифовна
с. Преорск Томашовский уезд Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно