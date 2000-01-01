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Гуцевич Александр Авксентьевич

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Место рождения

Волынская губерния

Дата рождения

01.10.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1846

Отец: Гуцевич Авксентий Павлович

Мать: не указана

Волынская губерния
Рождение ребёнка
06.10.1869

Сын: Гуцевич Яков

Мать ребёнка: Гуцевич Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
04.10.1879

Сын: Гуцевич Евгений Александрович

Мать ребёнка: Гуцевич Анна Иосифовна

с. Преорск Томашовский уезд Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно
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