Гуцевич Евгений Александрович
Место рожденияс. Преорск Томашовский уезд Люблинская губерния
Дата рождения04.10.1879
Дата смерти18.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1879
с. Преорск Томашовский уезд Люблинская губерния
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1902
Сын: Гуцевич Всеволод Евгеньевич
Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.12.1908
Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна
Рождение ребёнка
26.06.1910
Дочь: Карпов Антонина Евгеньевна
Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна
Рождение ребёнка
25.11.1919
Дочь: Александрова Анастасия Евгеньевна
Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна
Москва, ЦЕРКВИ ЗНАМЕНСКОЙ БЛИЗ ДЕВИЧЬЕГО ПОЛЯ, В ЗУБОВЕ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна
Смерть
18.06.1961
Московская область