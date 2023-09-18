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Гуцевич Евгений Александрович

Место рождения

с. Преорск Томашовский уезд Люблинская губерния

Дата рождения

04.10.1879

Дата смерти

18.06.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1879

Отец: Гуцевич Александр Авксентьевич

Мать: Гуцевич Анна Иосифовна

с. Преорск Томашовский уезд Люблинская губерния
Бракосочетание
1898

Жена: Гуцевич Наталья Степановна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Гуцевич Всеволод Евгеньевич

Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.12.1908

Сын: Гуцевич Федор Евгеньевич

Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна

Рождение ребёнка
26.06.1910

Дочь: Карпов Антонина Евгеньевна

Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна

Рождение ребёнка
25.11.1919

Дочь: Александрова Анастасия Евгеньевна

Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна

Москва, ЦЕРКВИ ЗНАМЕНСКОЙ БЛИЗ ДЕВИЧЬЕГО ПОЛЯ, В ЗУБОВЕ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуцевич Петр Евгеньевич

Мать ребёнка: Гуцевич Наталья Степановна

Смерть
18.06.1961
Московская область
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