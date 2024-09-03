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Самоловов Григорей Никитич

Место рождения

д.Слинкино Уватского района

Дата рождения

13.11.1764

Дата смерти

05.06.1822

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1764

Отец: Самоловов Никита Андреев

Мать: Самоловова (Кошкарова (Киприянова)) Анна Авдеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самоловова Авдея Прокопьева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Самоловов Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Самоловова Авдея Прокопьева

Рождение ребёнка
20.09.1791

Дочь: Филатова (Самоловова) Марва Григорьевна

Мать ребёнка: Самоловова Авдея Прокопьева

Смерть
05.06.1822

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