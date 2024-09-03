Самоловов Григорей Никитич
Место рожденияд.Слинкино Уватского района
Дата рождения13.11.1764
Дата смерти05.06.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1764
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Самоловов Сергей Григорьев
Мать ребёнка: Самоловова Авдея Прокопьева
Рождение ребёнка
20.09.1791
Дочь: Филатова (Самоловова) Марва Григорьевна
Мать ребёнка: Самоловова Авдея Прокопьева
Смерть
05.06.1822