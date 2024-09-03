Самоловова (Кошкарова (Киприянова)) Анна Авдеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамоловова (Кошкарова (Киприянова)) Анна Авдеевна

Самоловова (Кошкарова (Киприянова)) Анна Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Никита Андреев

Рождение ребёнка
23.11.1758

Сын: Самоловов Стефан Никитин

Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Белкина (Самоловова) Авдотья Никитична

Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев

Рождение ребёнка
13.11.1764

Сын: Самоловов Григорей Никитич

Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев

Смерть
1769

Мы используем куки для улучшения работы сайта.