Самоловова (Кошкарова (Киприянова)) Анна Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.11.1758
Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Белкина (Самоловова) Авдотья Никитична
Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев
Рождение ребёнка
13.11.1764
Сын: Самоловов Григорей Никитич
Отец ребёнка: Самоловов Никита Андреев
Смерть
1769