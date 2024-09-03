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Самоловова Авдея Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

28.03.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоловов Григорей Никитич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Самоловов Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Самоловов Григорей Никитич

Рождение ребёнка
20.09.1791

Дочь: Филатова (Самоловова) Марва Григорьевна

Отец ребёнка: Самоловов Григорей Никитич

Смерть
28.03.1837

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