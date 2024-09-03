Самоловова Авдея Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти28.03.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Самоловов Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Самоловов Григорей Никитич
Рождение ребёнка
20.09.1791
Дочь: Филатова (Самоловова) Марва Григорьевна
Отец ребёнка: Самоловов Григорей Никитич
Смерть
28.03.1837