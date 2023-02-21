Луц (Фурс) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1868
Отец: Фурс Авраам
Мать: Фурс Фекла
Рождение ребёнка
10.09.1888
Сын: Луц Никита
Отец ребёнка: Луц Севостьян
Рождение ребёнка
08.10.1890
Дочь: Луц Пелагия
Отец ребёнка: Луц Севостьян
Рождение ребёнка
27.12.1892
Сын: Луц Осип
Отец ребёнка: Луц Севостьян
Рождение ребёнка
19.08.1895
Сын: Луц Андрей
Отец ребёнка: Луц Севостьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Луц Николай
Отец ребёнка: Луц Севостьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Володько Анастасия Севостьяновна
Отец ребёнка: Луц Севостьян
Смерть
Неизвестно