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Луц (Фурс) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1868

Отец: Фурс Авраам

Мать: Фурс Фекла

Рождение ребёнка
10.09.1888

Сын: Луц Никита

Отец ребёнка: Луц Севостьян

Рождение ребёнка
08.10.1890

Дочь: Луц Пелагия

Отец ребёнка: Луц Севостьян

Рождение ребёнка
27.12.1892

Сын: Луц Осип

Отец ребёнка: Луц Севостьян

Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Луц Андрей

Отец ребёнка: Луц Севостьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Луц Николай

Отец ребёнка: Луц Севостьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Володько Анастасия Севостьяновна

Отец ребёнка: Луц Севостьян

Смерть
Неизвестно
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