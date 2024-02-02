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Луц Никита
Луц Никита
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.09.1888
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Луц Севостьян
Мать
Луц (Фурс) Татьяна
1868 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1888
Отец:
Луц Севостьян
Мать:
Луц Татьяна
Смерть
Неизвестно
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