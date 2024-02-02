Луц Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛуц Осип

Луц Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1892

Отец: Луц Севостьян

Мать: Луц Татьяна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close