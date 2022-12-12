Родченкова-Чернухина Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1806

Сын: Родченков-Чернухин Николай Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Родченков-Чернухин Федор Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Родченков-Чернухин Александр Иванович

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Писарцова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Родченкова-Чернухина Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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