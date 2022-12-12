Родченкова-Чернухина Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1806
Сын: Родченков-Чернухин Николай Иванович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1809
Сын: Родченков-Чернухин Федор Иванович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Родченков-Чернухин Иван Иванович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Родченков-Чернухин Александр Иванович
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Родченкова-Чернухина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Писарцова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Родченкова-Чернухина Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно