Родченков-Чернухин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1842
Сын: Родченков-Чернухин Спиридон Иванович
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Домна Андреевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Родченков-Чернухин Никита Иванович
Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Домна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно