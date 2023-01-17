Родченков-Чернухин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченков-Чернухин Иван Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Родченков-Чернухин Иван Иванович

Мать: Родченкова-Чернухина Екатерина Григорьевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Родченков-Чернухин Спиридон Иванович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Домна Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Родченков-Чернухин Никита Иванович

Мать ребёнка: Родченкова-Чернухина Домна Андреевна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова-Чернухина Евфимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родченкова-Чернухина Домна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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