Копейкин Евгений (Евген) Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1863 ст.
По переписи населения за 1897 год: 35 лет земледелец-хозяин сословие - государственный крестьянин православный положение по воинской повинности - ополченец Два жилых строения (деревянные, крыты тесом)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1887 ст.
Мать ребёнка: Копейкина (Корелина) Анна Варфаламеева
Бракосочетание
01.07.1887 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1888 ст.
Сын: Копейкин Николай Евгеньев
Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова
Буганская, Карташевская волость, Тарский уезд, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1890 ст.
Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
09.03.1891 ст.
Сын: Копейкин Григорий Евгеньев
Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
23.03.1892 ст.
Сын: Копейкин Василий Евгеньев
Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
10.10.1897 ст.
Дочь: Тюменцева Параскева Евгеньева
Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.
Дочь: Тюменцева Матрена Евгеньева
Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
13.04.1903 ст.
Дочь: (Копейкина) Анастасия Евгениева
Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.
Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова
Смерть
Неизвестно