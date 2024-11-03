Копейкин Евгений (Евген) Тимофеев 1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Копейкин Евгений (Евген) Тимофеев

Место рождения

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: Копейкин Тимофей Дмитриев

Мать: Копейкина (Клепинина) Авдотья (или Евдокия) Миронова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
По переписи населения за 1897 год: 35 лет земледелец-хозяин сословие - государственный крестьянин православный положение по воинской повинности - ополченец Два жилых строения (деревянные, крыты тесом)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копейкина (Корелина) Анна Варфаламеева

Рождение ребёнка
02.06.1887 ст.

Сын: Копейкин Петр Евгеньев

Мать ребёнка: Копейкина (Корелина) Анна Варфаламеева

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Бракосочетание
01.07.1887 ст.

Жена: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
26.11.1888 ст.

Сын: Копейкин Николай Евгеньев

Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Буганская, Карташевская волость, Тарский уезд, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
28.06.1890 ст.

Сын: Копейкин Андрей Евгеньев

Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
09.03.1891 ст.

Сын: Копейкин Григорий Евгеньев

Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
23.03.1892 ст.

Сын: Копейкин Василий Евгеньев

Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.10.1897 ст.

Дочь: Тюменцева Параскева Евгеньева

Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
22.03.1899 ст.

Дочь: Тюменцева Матрена Евгеньева

Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
13.04.1903 ст.

Дочь: (Копейкина) Анастасия Евгениева

Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
26.11.1904 ст.

Сын: Копейкин Степан Евгеньев

Мать ребёнка: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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