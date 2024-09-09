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Копейкин Николай Евгеньев

Место рождения

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край

Дата рождения

26.11.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1888 ст.

Отец: Копейкин Евгений (Евген) Тимофеев

Мать: Копейкина (Веревкина) Пелагея Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Буганская, Карташевская волость, Тарский уезд, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копейкин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Крещение
06.12.1888 ст.
Серебряное, Горьковский муниципальный район, Омская область
Восприемники: Павел Тимофеев Копейкин и Анна Матвеева Копейкина
Бракосочетание
19.01.1909 ст.

Жена: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Возраст по метрической книге: муж - 20 жена - 19 Поручители: Петр Павлов и Михаил Николаев Копейкины - по мужу. Сергей Александров Тюменцев и Василий Тимофеев Копейкин - по невесте
Рождение ребёнка
18.07.1910 ст.

Дочь: Копейкина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
01.02.1912 ст.

Сын: Копейкин Дмитрий (Димитрий) Николаевич

Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Омская обл., Большереченский р-н, д. Стрижово; Омская обл., Большереченский р-н; Омская обл., Большереченский р-н, Бещеульский с/с
Рождение ребёнка
17.06.1915 ст.

Дочь: Копейкина Агриппина Николаевна

Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
20.04.1928

Дочь: Копейкина Мария Николаевна

Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
15.12.1930

Дочь: Копылова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова

Стрижево, Тарский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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