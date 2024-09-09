Копейкин Николай Евгеньев
Место рождения
Дата рождения26.11.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
26.11.1888 ст.
Буганская, Карташевская волость, Тарский уезд, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копейкин Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова
Крещение
06.12.1888 ст.
Серебряное, Горьковский муниципальный район, Омская область
Восприемники: Павел Тимофеев Копейкин и Анна Матвеева Копейкина
Бракосочетание
19.01.1909 ст.
Возраст по метрической книге: муж - 20 жена - 19 Поручители: Петр Павлов и Михаил Николаев Копейкины - по мужу. Сергей Александров Тюменцев и Василий Тимофеев Копейкин - по невесте
Рождение ребёнка
18.07.1910 ст.
Дочь: Копейкина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
01.02.1912 ст.
Сын: Копейкин Дмитрий (Димитрий) Николаевич
Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова
Омская обл., Большереченский р-н, д. Стрижово; Омская обл., Большереченский р-н; Омская обл., Большереченский р-н, Бещеульский с/с
Рождение ребёнка
17.06.1915 ст.
Дочь: Копейкина Агриппина Николаевна
Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
20.04.1928
Дочь: Копейкина Мария Николаевна
Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
15.12.1930
Дочь: Копылова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Копейкина (Копылова) Марфа Михайлова
Смерть
Неизвестно