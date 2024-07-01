Чубаков Елизар Антонович
Место рождения
Дата рождения30.07.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1883
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Елиазар, родился 30 июля, крещен 1 августа 1883 г. Родители: села Красного Яра крестья... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно