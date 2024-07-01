Чубаков Елизар Антонович 30.07.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧубаков Елизар Антонович

Чубаков Елизар Антонович

Место рождения

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1883

Отец: Чубаков Антон Ассикритович

Мать: Чубакова (Моткова) Матрона Васильевна

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Елиазар, родился 30 июля, крещен 1 августа 1883 г. Родители: села Красного Яра крестья... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.