Чубакова (Моткова) Матрона Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти15.11.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Дочь: Чубакова Дарья Антоновна
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Сын: Чубаков Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Сын: Чубаков Дмитрий Антонович
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Дочь: Елизавета Антоновна
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Дочь: Перасковья Антоновна
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Дочь: Матрона Антоновна
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Сын: Чубаков Алексей Антонович
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Сын: Чубаков Спиридон Антонович
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович
Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович