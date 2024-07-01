Чубакова (Моткова) Матрона Васильевна 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чубакова (Моткова) Матрона Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

15.11.1910

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Мотков Василий Сергеевич

Мать: Моткова (Тамышевская) Васса Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.02.1869

Муж: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Запись № 15 о бракосочетании 13 февраля 1869 г. села Красного яра крестьянина-собственника Ассикрита Алексеева сын Антон Ассикритов, 19 лет, православного исповедания, холост, первым браком, и деревни... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1869

Сын: Чубаков Матвей Антонович

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Матвей, родился 13 ноября, крещен 16 ноября 1869 г. Родители: села Красного Яра кресть... Показать все
Рождение ребёнка
10.03.1871

Дочь: Чубакова Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Дарья, родилась 10 марта, крещена 14 марта 1871 г. Родители: села Красного Яра крестья... Показать все
Рождение ребёнка
19.10.1872

Сын: Чубаков Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Дмитрий, родился 19 октября, крещен 22 октября 1871 г. Родители: села Красного Яра кре... Показать все
Рождение ребёнка
24.10.1875

Сын: Чубаков Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Дмитрий, родился 24 октября, крещен 26 октября 1875 г. Родители: села Красного Яра кре... Показать все
Рождение ребёнка
25.08.1877

Дочь: Елизавета Антоновна

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Елизавета, родилась 25 августа, крещена 27 августа 1877 г. Родители: села Красного Яра... Показать все
Рождение ребёнка
27.10.1879

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Анастасия, родилась 27 октября, крещена 28 октября 1879 г. Родители: села Красного Яра... Показать все
Рождение ребёнка
12.10.1880

Дочь: Перасковья Антоновна

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Пераскева, родилась 12 октября, крещена 16 октября 1880 г. Родители: села Красного Яра... Показать все
Рождение ребёнка
30.07.1883

Сын: Чубаков Елизар Антонович

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Елиазар, родился 30 июля, крещен 1 августа 1883 г. Родители: села Красного Яра крестья... Показать все
Рождение ребёнка
22.03.1885

Дочь: Матрона Антоновна

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Матрона, родилась 22 марта, крещена 24 марта 1885 г. Родители: села Красного Яра крест... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1888

Сын: Чубаков Алексей Антонович

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Алексей, родился 1 марта, крещен 2 марта 1888 г. Родители: села Красного Яра крестьяни... Показать все
Рождение ребёнка
30.08.1890

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Анна, родилась 30 августа, крещена 2 сентября 1890 г. Родители: села Красного Яра крес... Показать все
Рождение ребёнка
28.10.1893

Сын: Чубаков Спиридон Антонович

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Спиридон, родился 28 октября, крещен 30 октября 1893 г. Родители: села Красного Яра кр... Показать все
Рождение ребёнка
08.11.1896

Сын: Чубаков Иоанн Антонович

Отец ребёнка: Чубаков Антон Ассикритович

Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда Казанской губернии значится Иоанн, родился 8 ноября, крещен 10 ноября 1896 г. Родители: села Красного Яра крестьян... Показать все
Смерть
15.11.1910
Большой Красный Яр, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от старости | В метрической книге Казанско-Богородицкой церкви села Красный Яр Чистопольского уезда значится крестьянина Антона Ассикритова Чубакова жена Матрона Васильева, 62 лет, уме... Показать все

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