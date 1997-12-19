Щипанова Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипанова Ольга Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щипанов Виктор Павлович

Мать: Щипанова-Лосева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
18.01.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
13.04.1989

Сын: Харитонов Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Харитонов Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
13.04.1989

Сын: Харитонов Максим Владимирович

Отец ребёнка: Харитонов Владимир Юрьевич

Рождение ребёнка
19.12.1997

Дочь: Тяжельникова Анна Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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