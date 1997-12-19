Щипанова Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
13.04.1989
Сын: Харитонов Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Харитонов Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
13.04.1989
Сын: Харитонов Максим Владимирович
Отец ребёнка: Харитонов Владимир Юрьевич
Рождение ребёнка
19.12.1997
Дочь: Тяжельникова Анна Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности