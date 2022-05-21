Щипанова-Лосева Валентина Петровна
женский, родилась 07.03.1937
умерла 12.08.2000
ОтецЛосев Петр Трофимович07.08.1915 г.р.
МатьЛосева-Алексеева Зоя Константиновна14.02.1915 г.р.
Супруги
Щипанов Виктор Павлович15.02.1938 г.р.
Дети
Щипанов Леонид Викторович03.10.1961 г.р.
Щипанова Ольга ВикторовнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щипанова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Щипанов Виктор Павлович
Рождение ребёнка
03.10.1961
Сын: Щипанов Леонид Викторович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.08.2000