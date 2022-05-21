Щипанова-Лосева Валентина Петровна 07.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio

Щипанова-Лосева Валентина Петровна

Автор
ОТ
Тяжельникова О.

женский, родилась 07.03.1937

умерла 12.08.2000

Отец
Лосев Петр Трофимович07.08.1915 г.р.
Мать
Лосева-Алексеева Зоя Константиновна14.02.1915 г.р.
Супруги
Щипанов Виктор Павлович15.02.1938 г.р.
Дети
Щипанов Леонид Викторович03.10.1961 г.р.
Щипанова Ольга ВикторовнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1937

Отец: Лосев Петр Трофимович

Мать: Лосева-Алексеева Зоя Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипанов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щипанова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Щипанов Виктор Павлович

Рождение ребёнка
03.10.1961

Сын: Щипанов Леонид Викторович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.08.2000

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