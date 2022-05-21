Харитонов Владимир Юрьевич 20.11.1960 — найти родственников по фамилии на Familio

Харитонов Владимир Юрьевич

Автор
ОТ
Тяжельникова О.

мужской, родился 20.11.1960

умер 03.04.1999

Отец
Харитонов Юрий Петрович21.11.1938 г.р.
Мать
Харитонова-Вискова Любовь Дмитриевна05.05.1939 г.р.
Дети
Харитонов Дмитрий Владимирович13.04.1989 г.р.
Харитонов Максим Владимирович13.04.1989 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1960

Отец: Харитонов Юрий Петрович

Мать: Харитонова-Вискова Любовь Дмитриевна

Рождение ребёнка
13.04.1989

Сын: Харитонов Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Щипанова Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
13.04.1989

Сын: Харитонов Максим Владимирович

Мать ребёнка: Щипанова Ольга Викторовна

Смерть
03.04.1999

Мы используем куки для улучшения работы сайта.