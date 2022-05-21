Харитонов Владимир Юрьевич
мужской, родился 20.11.1960
умер 03.04.1999
ОтецХаритонов Юрий Петрович21.11.1938 г.р.
МатьХаритонова-Вискова Любовь Дмитриевна05.05.1939 г.р.
Дети
Харитонов Дмитрий Владимирович13.04.1989 г.р.
Харитонов Максим Владимирович13.04.1989 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1960
Рождение ребёнка
13.04.1989
Сын: Харитонов Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Щипанова Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
13.04.1989
Сын: Харитонов Максим Владимирович
Мать ребёнка: Щипанова Ольга Викторовна
Смерть
03.04.1999