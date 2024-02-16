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Хасанова Хусна Шагиевна

Место рождения

деревня Яманбулака Зианчуринский район Оренбургская область

Дата рождения

22.09.1910

Дата смерти

20.01.1983

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1910

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

деревня Яманбулака Зианчуринский район Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.10.1938

Дочь: Рахматуллина Флюра Сахиуловна

Отец ребёнка: Рахматуллин Сахи Гисматович

Рождение ребёнка
18.07.1943

Дочь: Канзафарова Дилара Валиевна

Отец ребёнка: Канзафаров Валей Фатихович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канзафаров Валей Фатихович

деревня Яманбулака Зианчуринский район Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахматуллин Сахи Гисматович

деревня Яманбулака Зианчуринский район Оренбургская область
Смерть
20.01.1983
город Оренбург Каргала
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