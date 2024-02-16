Хасанова Хусна Шагиевна
Место рождениядеревня Яманбулака Зианчуринский район Оренбургская область
Дата рождения22.09.1910
Дата смерти20.01.1983
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1910
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
деревня Яманбулака Зианчуринский район Оренбургская область
Рождение ребёнка
26.10.1938
Дочь: Рахматуллина Флюра Сахиуловна
Отец ребёнка: Рахматуллин Сахи Гисматович
Рождение ребёнка
18.07.1943
Дочь: Канзафарова Дилара Валиевна
Отец ребёнка: Канзафаров Валей Фатихович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
деревня Яманбулака Зианчуринский район Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
деревня Яманбулака Зианчуринский район Оренбургская область
Смерть
20.01.1983
город Оренбург Каргала