Канзафаров Валей Фатихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКанзафаров Валей Фатихович

Канзафаров Валей Фатихович

Место рождения

село Верхние-Чебеньки Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Верхние-Чебеньки Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.07.1943

Дочь: Канзафарова Дилара Валиевна

Мать ребёнка: Хасанова Хусна Шагиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хасанова Хусна Шагиевна

деревня Яманбулака Зианчуринский район Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Канзафаров Валей Фатыкович уроженец села Верхние-Чебеньки Погиб на фронте
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close