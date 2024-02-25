Канзафаров Валей Фатихович
Место рождениясело Верхние-Чебеньки Оренбургская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.07.1943
Дочь: Канзафарова Дилара Валиевна
Мать ребёнка: Хасанова Хусна Шагиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хасанова Хусна Шагиевна
деревня Яманбулака Зианчуринский район Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Канзафаров Валей Фатыкович уроженец села Верхние-Чебеньки Погиб на фронте