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Шевченко Степан Денисович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

13.07.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1867 ст.

Отец: Шевченко Денис Иванович

Мать: Шевченко Елизавета Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7ML-6?cc=3511744
Крещение
14.07.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
24.03.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Павловна (Шевченко) Никонец
Восприемник
19.08.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Агафья Григорьевна (Котенко) Пархоменко
Восприемник
05.09.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Михаил Павлович Шевченко
Восприемник
12.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Кузьма Андреевич Романченко
Восприемник
12.10.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
Филипп Андреевич Романченко
Бракосочетание
26.10.1886 ст.

Жена: Шевченко Марфа Ивановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
09.11.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Захарович Шевченко
Восприемник
05.08.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Антон Павлович Шевченко
Рождение ребёнка
27.12.1888 ст.

Сын: Шевченко Петр Степанович

Мать ребёнка: Шевченко Марфа Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWR-Q?i=594&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Максим Федорович Щербаков
Восприемник
09.03.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Александра Павловна Шевченко
Рождение ребёнка
15.11.1890 ст.

Сын: Шевченко Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Шевченко Марфа Ивановна

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
26.10.1892 ст.

Дочь: Шевченко Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Шевченко Марфа Ивановна

Кровное, Сумська область
Восприемник
06.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Елизавета Павловна Шевченко
Восприемник
14.02.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Фотиния Пантелеймоновна Гончаренко
Восприемник
04.07.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Павловна Шевченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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