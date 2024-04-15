Шевченко Степан Денисович
Место рождения
Дата рождения13.07.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
13.07.1867 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7ML-6?cc=3511744
Крещение
14.07.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
24.03.1883 ст.
Мария Павловна (Шевченко) Никонец
Восприемник
19.08.1885 ст.
Агафья Григорьевна (Котенко) Пархоменко
Восприемник
05.09.1885 ст.
Михаил Павлович Шевченко
Восприемник
12.10.1885 ст.
Кузьма Андреевич Романченко
Восприемник
12.10.1885 ст.
Филипп Андреевич Романченко
Бракосочетание
26.10.1886 ст.
Жена: Шевченко Марфа Ивановна
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
09.11.1886 ст.
Федор Захарович Шевченко
Восприемник
05.08.1887 ст.
Антон Павлович Шевченко
Рождение ребёнка
27.12.1888 ст.
Мать ребёнка: Шевченко Марфа Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-6SWR-Q?i=594&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
20.01.1890 ст.
Максим Федорович Щербаков
Восприемник
09.03.1890 ст.
Александра Павловна Шевченко
Рождение ребёнка
15.11.1890 ст.
Сын: Шевченко Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Шевченко Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1892 ст.
Дочь: Шевченко Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Шевченко Марфа Ивановна
Восприемник
06.01.1894 ст.
Елизавета Павловна Шевченко
Восприемник
14.02.1894 ст.
Фотиния Пантелеймоновна Гончаренко
Восприемник
04.07.1896 ст.
Анна Павловна Шевченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно