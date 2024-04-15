Шевченко Елизавета Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
01.10.1863 ст.
Юстина Григорьевна Котенко
Восприемник
06.10.1863 ст.
Пелагея Васильевна (Котенко) Марченко
Рождение ребёнка
14.09.1864 ст.
Сын: Шевченко Никита Денисович
Отец ребёнка: Шевченко Денис Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBY-4?i=718&cc=3511744
Рождение ребёнка
13.07.1867 ст.
Сын: Шевченко Степан Денисович
Отец ребёнка: Шевченко Денис Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7ML-6?cc=3511744
Восприемник
10.12.1867 ст.
Анна Ивановна (Коноваленко) Котенко
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.
Дочь: Матрона Денисовна
Отец ребёнка: Шевченко Денис Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NN-N?i=401&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.
Дочь: Пугач Александра Денисовна
Отец ребёнка: Шевченко Денис Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NN-N?i=401&cc=3511744
Восприемник
14.12.1872 ст.
Юлиания Ивановна (Коноваленко) Денисенко
Восприемник
07.10.1873 ст.
Сергей Васильевич Котенко
Рождение ребёнка
09.03.1878 ст.
Дочь: Матрона Денисовна
Отец ребёнка: Шевченко Денис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно