Шевченко Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Елизавета Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
01.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Юстина Григорьевна Котенко
Восприемник
06.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Пелагея Васильевна (Котенко) Марченко
Рождение ребёнка
14.09.1864 ст.

Сын: Шевченко Никита Денисович

Отец ребёнка: Шевченко Денис Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBY-4?i=718&cc=3511744
Рождение ребёнка
13.07.1867 ст.

Сын: Шевченко Степан Денисович

Отец ребёнка: Шевченко Денис Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-J7ML-6?cc=3511744
Восприемник
10.12.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Анна Ивановна (Коноваленко) Котенко
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.

Дочь: Матрона Денисовна

Отец ребёнка: Шевченко Денис Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NN-N?i=401&cc=3511744
Рождение ребёнка
01.11.1871 ст.

Дочь: Пугач Александра Денисовна

Отец ребёнка: Шевченко Денис Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7NN-N?i=401&cc=3511744
Восприемник
14.12.1872 ст.
Хотень, Сумська область
Юлиания Ивановна (Коноваленко) Денисенко
Восприемник
07.10.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Сергей Васильевич Котенко
Рождение ребёнка
09.03.1878 ст.

Дочь: Матрона Денисовна

Отец ребёнка: Шевченко Денис Иванович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Денис Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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