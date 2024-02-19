Шевченко Денис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко Денис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
15.03.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Лукьянович Щербаков
Рождение ребёнка
09.03.1878 ст.

Дочь: Матрена Денисовна

Мать ребёнка: Шевченко Елизавета Ивановна

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко Елизавета Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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