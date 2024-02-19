Шевченко Денис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
15.03.1876 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Лукьянович Щербаков
Рождение ребёнка
09.03.1878 ст.
Дочь: Матрена Денисовна
Мать ребёнка: Шевченко Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно