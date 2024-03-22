Ганин Генадий Иванович
Место рождения
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Ганин Иван Тимофеевич
Мать: Ганина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
21.08.1966
Сын: Ганин Александр Генадьевич
Мать ребёнка: Ганина Светлана
Рождение ребёнка
16.09.1970
Мать ребёнка: Ганина Светлана
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганина Светлана
Смерть
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область