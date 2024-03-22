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Ганин Генадий Иванович

Место рождения

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Ганин Иван Тимофеевич

Мать: Ганина Мария Михайловна

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.08.1966

Сын: Ганин Александр Генадьевич

Мать ребёнка: Ганина Светлана

Рождение ребёнка
16.09.1970

Сын: Ганин Роман Генадьевич

Мать ребёнка: Ганина Светлана

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганина Светлана

Смерть
Неизвестно
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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