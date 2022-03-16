Ганина Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1941
Дата смерти16.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.08.1966
Сын: Ганин Александр Генадьевич
Отец ребёнка: Ганин Генадий Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1970
Отец ребёнка: Ганин Генадий Иванович
Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.03.2022
Пенза, город Пенза, Пензенская область