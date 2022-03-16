Ганина Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганина Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1941

Дата смерти

16.03.2022

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1966

Сын: Ганин Александр Генадьевич

Отец ребёнка: Ганин Генадий Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1970

Сын: Ганин Роман Генадьевич

Отец ребёнка: Ганин Генадий Иванович

Заречный, ЗАТО город Заречный, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганин Генадий Иванович

Смерть
16.03.2022
Пенза, город Пенза, Пензенская область
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