Столбова Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1923
Отец ребёнка: Столбов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Столбова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Столбов Иван Егорович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Столбов Александр Иванович
Отец ребёнка: Столбов Иван Егорович
Место жительства
1940
Смерть
Неизвестно