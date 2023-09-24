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Столбова Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столбов Иван Егорович

Рождение ребёнка
13.08.1923

Сын: Столбов Федор Иванович

Отец ребёнка: Столбов Иван Егорович

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Столбова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Столбов Иван Егорович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Столбов Александр Иванович

Отец ребёнка: Столбов Иван Егорович

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Место жительства
1940
Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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