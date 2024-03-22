Столбов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения13.08.1923
Дата смерти08.02.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1923
Отец: Столбов Иван Егорович
Мать: Столбова Анна Никитична
Военная служба
?.09.1941
Столбов Федор Иванович. 1923 г., с. Усть-Малые Чирки, ныне Голышмановского района. Колхозник. Призван Голышмановским РВК в сентябре 1941 г. Рядовой 130-го отд. истребительно-противотанкового дивизиона... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1947
Дочь: Кадочникова Нина Федоровна
Мать ребёнка: Столбова Галина Павловна
Смерть
08.02.1975
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область