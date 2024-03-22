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Столбов Федор Иванович

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Место рождения

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

13.08.1923

Дата смерти

08.02.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1923

Отец: Столбов Иван Егорович

Мать: Столбова Анна Никитична

Усть-Малые Чирки, Голышмановский, Тюменская область
Военная служба
?.09.1941
Столбов Федор Иванович. 1923 г., с. Усть-Малые Чирки, ныне Голышмановского района. Колхозник. Призван Голышмановским РВК в сентябре 1941 г. Рядовой 130-го отд. истребительно-противотанкового дивизиона... Показать все
Рождение ребёнка
16.05.1947

Дочь: Кадочникова Нина Федоровна

Мать ребёнка: Столбова Галина Павловна

Смерть
08.02.1975
Голышманово, Голышмановский, Тюменская область
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