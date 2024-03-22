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Миногинъ Иванъ

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.08.1845

Дата смерти

23.01.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1845

Отец: Миногинъ Егоръ

Мать: Миногина Ульяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.07.1876

Жена: Анфиса -Фекла

Рождение ребёнка
27.08.1879

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Анфиса -Фекла

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.01.1911
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: замерзъ
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