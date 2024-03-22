Миногинъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения21.08.1845
Дата смерти23.01.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1845
Отец: Миногинъ Егоръ
Мать: Миногина Ульяна
Бракосочетание
16.07.1876
Жена: Анфиса -Фекла
Рождение ребёнка
27.08.1879
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Анфиса -Фекла
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
23.01.1911
Причина смерти: замерзъ