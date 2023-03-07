Миногина (Сорокина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миногина (Сорокина) Ульяна

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

19.12.1820

Дата смерти

02.10.1849

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1820

Отец: Сорокинъ Григорий

Мать: Сорокина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1841

Муж: Миногинъ Егоръ

Рождение ребёнка
27.11.1841

Сын: Миногинъ Александръ (Григорий)

Отец ребёнка: Миногинъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.04.1844

Дочь: Фомина Ирина

Отец ребёнка: Миногинъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1845

Сын: Миногинъ Иванъ

Отец ребёнка: Миногинъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.06.1847

Сын: Миногинъ Федоръ

Отец ребёнка: Миногинъ Егоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
02.10.1849
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: отъ родовъ
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