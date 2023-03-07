Миногина (Сорокина) Ульяна
Место рождения
Дата рождения19.12.1820
Дата смерти02.10.1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1820
Отец: Сорокинъ Григорий
Мать: Сорокина Анна
Бракосочетание
31.01.1841
Муж: Миногинъ Егоръ
Рождение ребёнка
27.11.1841
Сын: Миногинъ Александръ (Григорий)
Отец ребёнка: Миногинъ Егоръ
Рождение ребёнка
09.04.1844
Дочь: Фомина Ирина
Отец ребёнка: Миногинъ Егоръ
Рождение ребёнка
21.08.1845
Сын: Миногинъ Иванъ
Отец ребёнка: Миногинъ Егоръ
Рождение ребёнка
03.06.1847
Сын: Миногинъ Федоръ
Отец ребёнка: Миногинъ Егоръ
Смерть
02.10.1849
Причина смерти: отъ родовъ