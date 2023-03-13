(Самарина) Анфиса -Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самарина) Анфиса -Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самаринъ Яковъ

Мать: Самарина Устинья

Бракосочетание
16.07.1876

Муж: Миногинъ Иванъ

Рождение ребёнка
27.08.1879

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ

Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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