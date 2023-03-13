(Самарина) Анфиса -Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самаринъ Яковъ
Мать: Самарина Устинья
Бракосочетание
16.07.1876
Муж: Миногинъ Иванъ
Рождение ребёнка
27.08.1879
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Миногинъ Иванъ
Петровское, Красногвардейский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно