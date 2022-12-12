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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Слабович Юлиан
Отец ребёнка: Слабович Юрий
Рождение ребёнка
С 1890 по 1892
Дочь: Горбунова Ядвига Юрьевна/Jadwiga
Отец ребёнка: Слабович Юрий
Ковенская губ., Новоалександровский уезд, Тыльтышская вол.
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Мгжлат (Малгожата/Мария)
Отец ребёнка: Слабович Юрий
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Слабович Юрий
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
12-я Красноармейская ул., д.6, кв.23 (место жит.)
Смерть
Неизвестно