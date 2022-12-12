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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Сын: Слабович Юлиан

Отец ребёнка: Слабович Юрий

Рождение ребёнка
С 1890 по 1892

Дочь: Горбунова Ядвига Юрьевна/Jadwiga

Отец ребёнка: Слабович Юрий

Ковенская губ., Новоалександровский уезд, Тыльтышская вол.
Рождение ребёнка
Около 1897

Дочь: Мгжлат (Малгожата/Мария)

Отец ребёнка: Слабович Юрий

Рождение ребёнка
1898

Сын: Слабович Никодим Юрьевич

Отец ребёнка: Слабович Юрий

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
12-я Красноармейская ул., д.6, кв.23 (место жит.)
Смерть
Неизвестно
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