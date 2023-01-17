Слабович Никодим Юрьевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Слабович Юрий
Мать: ?
12-я Красноармейская ул., д.6, кв.23 (место жит.)
Рождение ребёнка
22.09.1922
Дочь: Елена Никодимовна
Мать ребёнка: Слабович Анна Доминиковна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Зоя Никодимовна
Мать ребёнка: Слабович Анна Доминиковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище