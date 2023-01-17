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Слабович Никодим Юрьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Слабович Юрий

Мать: ?

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
12-я Красноармейская ул., д.6, кв.23 (место жит.)
Рождение ребёнка
22.09.1922

Дочь: Елена Никодимовна

Мать ребёнка: Слабович Анна Доминиковна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Зоя Никодимовна

Мать ребёнка: Слабович Анна Доминиковна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слабович Анна Доминиковна

Смерть
?.12.1941
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Пискаревское кладбище
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