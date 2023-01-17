Слабович Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Сын: Слабович Юлиан
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
С 1890 по 1892
Дочь: Горбунова Ядвига Юрьевна/Jadwiga
Мать ребёнка: ?
Ковенская губ., Новоалександровский уезд, Тыльтышская вол.
Рождение ребёнка
Около 1897
Дочь: Мгжлат (Малгожата/Мария)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: ?
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
12-я Красноармейская ул., д.6, кв.23 (место жит.)
Смерть
Неизвестно