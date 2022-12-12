Короткова Христина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Коротков Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Голубева Анна Николаевна
Отец ребёнка: Коротков Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Коротков Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Коротков Николай Федорович
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Коротков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Коротков Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно