Короткова Христина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Христина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Коротков Николай Федорович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Голубева Анна Николаевна

Отец ребёнка: Коротков Николай Федорович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Коротков Николай Федорович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Коротков Николай Федорович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Коротков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Коротков Николай Федорович

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Николай Федорович

Смерть
Неизвестно
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