Коротков Николай Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Короткова Христина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Голубева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Короткова Христина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Короткова Христина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Короткова Христина Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Коротков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Короткова Христина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно