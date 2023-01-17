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Коротков Николай Федорович

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Место рождения

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Коротков Федор Иванович

Мать: Короткова Дарья Тимофеевна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Короткова Христина Михайловна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Голубева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Короткова Христина Михайловна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Короткова Христина Михайловна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Короткова Христина Михайловна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Коротков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Короткова Христина Михайловна

Судбища, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова Христина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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